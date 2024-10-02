Свыше 20 млн раз проездов насчитали на трасе М-12 с момента открытия движения до Казани

Автомобилисты проехали по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани более 20 миллионов раз с момента запуска. В среднем в сутки дорогой пользуются около 10 тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, самыми популярными маршрутами у автомобилистов стали Московская и Владимирская области, а также Республика Татарстан. Чаще всего водители ездили по участку Москва — Электроугли, с декабря им воспользовались около 4,2 миллиона раз. Еще около 950 тысяч проездов насчитали между городами Владимир и Гусь-Хрустальный и 526 тысяч между городом Тетюши и казанским аэропортом.

Чаще всего жители использовали дорогу в преддверии майских праздников и в начале учебного года. Так, 28 апреля там отметили более 112 тысяч проездов, а 30 августа — более 117 тысяч.

«Такие показатели подтверждают высокую востребованность скоростной трассы среди пользователей, что обусловлено рядом преимуществ. В первую очередь — это экономия времени в пути, комфортный и безопасный проезд, качественная связь, а также возможность отдохнуть на современных многофункциональных зонах дорожного сервиса», — отметили в министерстве.

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