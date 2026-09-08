Свыше 20 медучреждений открыли в Подмосковье после ремонта с начала года

В Подмосковье масштабно обновляют сеть медицинских учреждений, чтобы сделать качественную помощь доступнее для жителей. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала года специалисты завершили работы на 23 объектах: в список вошли поликлиники в Электростали, Королеве, Ступине и Волоколамске, амбулатория в Воскресенске, а также стационары в Раменском, Яхроме и Ступине.