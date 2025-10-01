Свыше 20 медучреждений капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжается реализация масштабной программы развития медицинской инфраструктуры. Она охватывает как капитальный ремонт уже существующих учреждений, так и строительство новых объектов.

Программу реализуют по поручению президента и в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

«В 2025 году ведется капитальный ремонт на 80 объектах здравоохранения, из которых 22 обновленных учреждения планируется открыть в 2025 году», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Кроме того, в регионе проводят текущий ремонт в 58 медицинских организациях.

«В 2025 году запланировано строительство девяти объектов. Это новые поликлиники, ФАПы и другие важные социальные объекты, которые повысят доступность и качество медицинской помощи для наших жителей», — пояснил Брынцалов.

Особое внимание депутаты уделяют контролю за выполнением работ, регулярно посещая стройки.

Среди учреждений, где проводят капитальный ремонт, — Воскресенская и Раменская больницы, поликлиники в Коломне, Королеве, Шатуре и Щелкове.

Обновление коснется Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, Домодедовской, Одинцовской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Электростальской, Люберецкой и других больниц.

Работы охватывают как основные корпуса, так и отделения — детские, хирургические, акушерско-гинекологические, инфекционные и терапевтические.

В этом году также планируется возвести девять новых объектов. Среди них — здание Подольской областной клинической больницы, филиал консультативно-диагностического центра Одинцовской больницы, фельдшерские пункты в Павловском Посаде и Шатуре, кабинет врача общей практики в Волоколамском муниципальном округе, а также новые поликлиники в Видном, Люберцах, Ногинске и Чехове.