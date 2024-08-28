Свыше 20 котельных подготовят в Зарайске к новому отопительному сезону

Фото: Медиасток.рф

В Зарайске активно готовятся к отопительному сезону. Коммунальщикам предстоит подготовить не только многоквартирные дома, но и все 25 котельных в округе. Работы ведутся масштабные, например, в котельной «Беспятово» проводится замена старого котла.

Первый заместитель главы Зарайска Сергей Москалев сообщил, что котел в беспятовской котельной, обслуживающей девять тысяч человек, уже полностью установлен, прошел испытания и готов к эксплуатации.

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