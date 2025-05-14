Свыше 20 километров муниципальных дорог отремонтируют в Подольске в 2025 году

В этом году в городском округе Подольск обновят свыше 20 километров муниципальных дорог, что в два раза больше, чем в прошлом. Уже заменили полотно на шести участках, всего работы пройдут по 18 адресам.

По словам главы Подольска Григория Артамонова, в апреле и в начале мая обновили дороги на улицах Юбилейной, Чехова, Физкультурной, Трудовой, Курской и на Революционном проспекте.

«Объем работ на муниципальной сети в этом году серьезный. Цель на будущее — увеличить километраж и уделить больше внимания старым, историческим районам Подольска», — отметил Григорий Артамонов.

Он таже добавил, что работы идут с опережением графика. Сейчас продолжают ремонтировать полотно еще на трех дорогах. Самая протяженная из них, порядка полутора километров, на Цементном проезде ведет к микрорайону Восточный. Строители здесь трудятся в ночное время. Дорожное полотно обновляют и в деревне Матвеевское, а в Никулино работы стартуют на днях. После ремонта и прохождения экспертизы на асфальт нанесут разметку.