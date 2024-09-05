Свыше 20 километров асфальта на 6 участках дорог обновили в Воскресенске

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строители отремонтировали дороги в городском округе Воскресенск. Всего здесь заменили более 20 километров дорожного полотна на шести участках.

В городском округе Воскресенск специалисты Мосавтодора обновили асфальтобетонное полотно на шести участках дорог в Воскресенске. Их определили сами жители, проголосовав на портале Добродел в прошлом году.

Например, реконструировали дороги через деревню Бессоново до деревни Бочевино, от деревни Леоново до поворота на деревню Расловлево, от улицы Воробьевка в деревне Цибино до границы с Раменским округом в районе садового некоммерческого товарищества «Геофизик».

Дорожное покрытие отремонтировали также на дороге от деревни Городище через Петровское и Муромцево до федеральной трассы А-108, от поворота к школе № 99 в селе Конобеево до остановки «Ворыпаево».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».