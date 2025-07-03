Свыше 20 килограммов гумпомощи для бездомных животных собрали в Химках

Сбор помощи для бездомных животных округа организовали депутаты из Химок. Всего активистам удалось передать приютам свыше 20 килограммов гуманитарного груза.

Посылка добра включала сухой корм и различные средства ухода.

«Поддержка бездомных животных — это проявление нашей человечности. Особенно приятно видеть, как жители активно откликаются на наши инициативы — брендированная коробка для сбора помощи, установленная ранее, постоянно пополняется», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Отметим, что в Химках активно поддерживают инициативы по защите животных. Так, в округе организованы системные работы. Активисты помогают как целым приютам для бездомных четвероногих, так и самим братьям нашим меньшим: пристраивают их в семьи, воспитывают лично.

Напомним, что ранее в Химках установили специальную коробку, куда каждый желающий может опустить корм, уходовые средства, пеленки, лекарства и многое другое.