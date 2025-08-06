Свыше 20 IT-компаний Подмосковья получили гранты с начала года

Фото: Обучение на виртуальном симуляторе: заместители глав по вопросам ЖКХ повысили квалификацию в сфере управления / Медиасток.рф

Очередной отбор на получение IT-грантов начался в Подмосковье. Поддержку уже получили 67 компаний, рассказали в Мособлдуме.

Гранты предоставляют IT-компаниям, принимающих новых сотрудников в 2025 году.

«Программа грантовой поддержки IT-компаний продолжается. О важности поддержки IT-сферы, как одной из ключевых, неоднократно говорил Президент. Поэтому в Подмосковье была выстроена система мер поддержки, направленная на стимулирование отрасли», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в Подмосковье поддержку получили 67 предприятий, из них 22 — в этом году. Общая сумма гарантов составила 14 миллиардов рублей.

Для участия в программе организация должна быть зарегистрирована в Подмосковье и получать не менее 30% выручки от IT-деятельности. Обязательное условие — трудоустройство пяти и более новых сотрудников с месячной зарплатой от 120 тысяч рублей.

Сумма гранта может составлять от 96 до 600 тысяч рублей в год на одного специалиста.

Подать заявку можно на региональном портале госуслуг.