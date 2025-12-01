Свыше 20 филиалов учреждений соцзащиты отремонтировали в Подмосковье в 2025 году

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко посетили филиал реабилитационного центра «Балашихинский» на улице Дзержинского. Ранее там провели капитальный ремонт.

В учреждении, которое все знают как «Родничок», помогают детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья и организуют мероприятия для участников программы «Активное долголетие».

«В 2025 году капремонт проведен в 11 учреждениях социальной защиты Подмосковья — приведены в порядок 23 их филиала. На эти цели из бюджета региона выделено около 600 миллионов рублей. И это здание в Реутове вошло в перечень. Работу в данном направлении будем продолжать», — пояснил Игорь Брынцалов.

Ремонт в учреждении начался во втором квартале прошлого года. Теперь оно получило современный облик. В центре открыли бассейн, оборудовали музыкальный зал и помещение для занятий ЛФК.

Каждый специалист теперь сможет разместиться в отдельном кабинете, что сделает приемы более комфортными.

«На капремонт из регионального бюджета было выделено свыше 168 миллионов рублей, еще порядка 10 миллионов направили на благоустройство территории», — уточнил Брынцалов.

Получать помощь и готовиться к школе в учреждении будут более 200 детей. Пожилые люди также смогут проходить в центре реабилитацию.

В «Родничке» работают 40 специалистов, в том числе педиатры, терапевты, массажисты, специалисты по ЛФК и физиотерапии, логопеды, психологи, а также дефектологи.

«Мы очень довольны, потому что нам позволили выбрать цвет здания, форму. Мы сами подбирали и пол, и двери, и нам позволили подобрать вот эти рыжие диваны, которые нас тоже очень радуют», — отметила директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» Ольга Садилова.

Родители, которые приводят своих детей на занятия, также обратили внимание на позитивные изменения.

Игорь Брынцалов пожелал коллективу учреждения успехов в профессиональной деятельности, а постояльцам центра — достижения результатов.