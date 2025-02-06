Свыше 20 фестивалей пройдет в библиотеках Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в библиотеках Подмосковья пройдет 21 фестиваль, посвященный книгам, литературе, поэзии, краеведению и семейному чтению. Главные площадки — центральные библиотеки в Мытищах, Долгопрудном, Луховицах, Красногорске, Сергиевом Посаде, Серпухове и других городах. В программе книжные выставки, авторские встречи, лекции, литературные конкурсы и викторины. Фестивали рассчитаны на читателей всех возрастов.

В феврале в Ивантеевке состоится литературно-творческий фестиваль «Мартовский кот», в Балашихе — «Поэтическое стояние», в Домодедове пройдет «АРТ-весна-2025». В марте библиотеки Долгопрудного организуют фестиваль «Поэзия высокого полета», в Красногорске пройдет «Серебряный звон», в Протвине и Серпухове — фестиваль имени Дашковой. В апреле в Солнечногорске состоится краеведческий фестиваль «Солнечногорский лосенок», а в Красногорске пройдет библиотечный рок-фестиваль «Краснокнижники».

К 9 Мая в Домодедове запланирован песенно-поэтический фестиваль «Победа в сердце моем», в Луховицах пройдет фестиваль семейного чтения «Библиофест», а в Балашихе — «Славянские встречи». Летом в Мытищах состоится литературно-книжный фестиваль «Читаем вместе», экологические фестивали примут библиотеки Ленинского округа и Протвина. Осенью в Сергиевом Посаде пройдет фестиваль театров кукол «Коврижка», в Долгопрудном — «Рябиновый фестиваль».