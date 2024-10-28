Свыше 20 дворов благоустроили в Химках в этом году

Сезон благоустройства в Химках завершился. Специалисты привели в порядок 25 придомовых территорий во всех микрорайонах округа.

Сотрудники коммунальных служб заменили освещение, бордюры и ограждения, установили лавочки, камеры видеонаблюдения и новые информационные стенды. Обновления провели по просьбам местных жителей.

«Делаем дворы уютными, комфортными и, конечно, самое главное — безопасными», — поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также специалисты обновили дорожное покрытие, отремонтировали остановки и нанесли свежую парковочную разметку. Кроме того, коммунальщики установили современные игровые городки.

Отметим, что список адресов, попадающих под программу благоустройства в 2025 году, уже начали формировать.

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