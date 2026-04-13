Свыше 20 двоен родились в перинатальном центре в Видном с начала года

Жительница Подмосковья родила вторую двойню в Видновском перинатальном центре. Впервые она стала мамой пять лет назад.

На этот раз 31-летняя женщина произвела на свет двух мальчиков.

«Пять лет назад пациентка рожала в нашем учреждении девочек-двойняшек. И вот — еще одна пара любимых детей. Беременность наступила в естественном цикле, роды прошли естественным путем. Мальчики доношенные, вместе с мамой уже выписаны домой», — отметила заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

Новорожденные получили имена Дмитрий и Максим.

«Все прошло хорошо. Благодарю всех врачей и акушерок за поддержку и заботу. Радуюсь, что с малышами все в порядке и теперь в нашей семье стало на двоих пока еще маленьких мужчин больше», — рассказала счастливая многодетная мать.

В Видновском перинатальном центре с начала года появились 25 пар двойняшек.

