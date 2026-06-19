Свыше 20 дорог к медучреждениям обновят в Подмосковье

В 2026 году специалисты Мосавтодора проведут ремонт 23 участков региональных дорог, ведущих к медицинским учреждениям Московской области. Это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас работы по замене порядка 50 километров покрытия идут в десяти округах. Планируется обновить более 100 километров асфальтобетонного покрытия на 23 региональных дорогах.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что такие работы обеспечат комфортный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам не только для жителей, но и для работников медицинских учреждений Подмосковья.

Например, в Коломне уже обновили 1,5 километра покрытия на улице Астахова. А более четырех километров покрытия заменили на участке дороги «Нара — Таширово — МБК» через деревни Таширово и Литвиново Наро-Фоминского округа.

Наибольший объем работ выполняют в Ленинском округе — там меняют 10,4 километра покрытия на подъездах к Молоковской и Володарской амбулаториям, а также к детскому отделению.

На Фряновском шоссе ремонтируют два участка общей протяженностью 7,8 километра. Они обеспечивают подъезд к центральной городской больнице имени М. В. Гольца во Фрязине и психоневрологическому диспансеру в деревне Огуднево городского округа Щелково.

А в Раменском округе более восьми километров отремонтируют на дороге «ММК — Григорово — Гжель».