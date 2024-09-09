Свыше 20 человек вакцинировали от гриппа в парке Кривякино в Воскресенске

Выездная бригада врачей из поликлиники № 4 работала в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск. Диспансеризацию там прошли около 80 человек, сделали прививки от гриппа и пневмококка 26 пациентов.

В рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» врачи мобильной бригады из поликлиники № 4 Воскресенска обследовали порядка 80 человек в парке Кривякино. Желающие также смогли вакцинироваться от гриппа и пневмококка: прививки сделали 26 человек.

Чтобы поставить вакцину против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Врач осматривает пациентов и направляет на прививку. Запись на прием доступна через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

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