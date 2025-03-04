Свыше 20 человек стали наставниками проекта «Движение Первых» в Подмосковье

Посвящение в наставники «Движения Первых» прошло в Подмосковье. Свою готовность поддерживать молодежь подтвердили свыше 20 участников организации.

Почетный статус наставника получил 21 участник «Движения Первых». Они будут поддерживать молодежь и передавать ей ценности организации, рассказали в Минобразования Подмосковья.

В ходе торжественного ритуала участники события произнесли кодекс наставников и получили наградные знаки.

«Наставник в „Движении Первых“ — это не просто статус, а большая ответственность. Это человек, который личным примером воспитывает молодежь, разделяет с ней ценности и помогает раскрывать потенциал», — отметили организаторы мероприятия.

Вторую часть события посвятили флагманскому проекту «Хранители истории». К нему официально присоединились участники отрядов из Ленинского округа, Пушкино и Красногорска.