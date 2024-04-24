Свыше 20 бесплатных кинопоказов прошли в «Умной библиотеке» в Химках с начала года | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 19:20 Свыше 20 бесплатных кинопоказов прошли в «Умной библиотеке» в Химках с начала года Свыше 20 бесплатных кинопоказов провели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жителям Химок с начала года продемонстрировали уже свыше 20 бесплатных кинопоказов. Среди таких исторические, приключенческие, военные и мультипликационные фильмы. Мероприятия проводят на базе «Умной библиотеки».

Уже 26 апреля состоится очередной киносеанс. Зрителям покажут художественный фильм «Отряд Таганок». Начало показа — в 18:00. Вход по читательским билетам.

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«Это очень добрый и поучительный фильм, снятый по повести писателя Мустая Карима. Я хочу пригласить всех химчан познакомиться с ярким и интересным представителем башкирского кино», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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