Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья прошли лечение в центре интегративной медицины

Подмосковный научно-практический центр интегративной медицины оказывает помощь жителям с неврологическими, гастроэнтерологическими, аллергическими и другими заболеваниями. С июня этого года лечение там прошли две тысячи человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, специалисты центра устанавливают причину заболевания и подбирают индивидуальную тактику лечения пациентов. Учреждение заработало в июне.

«Мы внедряем современные методы лечения заболеваний в регионе. В центре прием ведут врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты. Их основная задача выявить причину заболевания и индивидуально подойти к лечению пациента», — сказала первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

П ациентам проводят диагностику , а затем подбирают схему лечения. Это может быть лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия. Лечение проводят бесплатно по полису ОМС при направлени врача.

Центры интегративной медицины работают на базе 10 учреждений региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».