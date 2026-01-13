Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали в новогодних волонтерских акциях

С 5 по 11 января в Подмосковье прошли активности проекта «Навигаторы Детства». В них участвовали более 2,5 тысячи человек, среди которых «Орлята России» и «Орлята Дошколята», воспитанники детских садов, школьники, студенты и их родители.

Как сообщили в региональном Минобразования, за неделю активисты реализовали ряд инициатив. Они поздравили с новогодними праздниками врачей, спасателей и военных, которые обеспечивают безопасности и комфорт жителей. Волонтеры провели массовые зарядки на свежем воздухе, очистили снег у домов пожилых людей, организовали колядки, хороводы и зимние игры.

«Забота о животных также стала важной частью мероприятий: участники кормили птиц, посещали приюты и украшали деревья угощениями для бездомных животных», — рассказали в ведомстве.

В рамках проекта прошли творческие встречи, вечера настольных игр и музыкальное лото.