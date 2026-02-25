Свыше 2 тысяч заявок на техосмотр спецтехники подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на техосмотр самоходных машин. С начала года на региональном опртале подали более двух тысяч таких заявлений.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, использование самоходных машин разрешено только после прохождения технического осмотра.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое». По одному заявлению можно оформить техосмотр сразу нескольких машин.

Услугой могут воспользоваться как обычные жители, так и представители бизнеса. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы и оплатить госпошлину и сбор.

Подать заявку также можно в мобильном приложении «Добродел».