Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийных домов подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья подали свыше 2,3 тысячи заявок на переезд из аварийных домой с января. Мерой поддержки уже воспользовались более 3,6 тысячи человек.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, больше всего заявлений на получение жилищных сертификатов поступило из Шатуры, это 634 запроса. Еще 358 пришло из Орехово-Зуева, 308 - из Щелкова, 258 - из Сергиева Посада, 228 - из Ступина и 211 - из Егорьевска. Общая площадь расселяемых домов составит 66,7 тысячи квадратных метров.

Сертификат позволяет ускорить переезд в новое жилье. С его помощью можно оплатить покупку за счет государства. Оно выкупает один квадратный метр по цене 130,1 тысячи рублей. При этом минимальная площадь квартиры должна быть 33 квадратных метра.

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