Свыше 2 тысяч заявок на обновление реестра лицензий УК обработали в Подмосковье

В Московской области растет востребованность цифровых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С начала года через региональный портал госуслуг подали более двух тысяч заявлений на внесение изменений в реестр лицензий управляющих организаций.

Сервис предназначен для управляющих компаний и предпринимателей, которым необходимо обновить сведения в реестре лицензий после заключения, расторжения или прекращения договора управления многоквартирным домом, а также при смене способа управления МКД.

Подать заявление можно в электронном виде. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале через систему ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить пакет необходимых документов. Услуга доступна как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.

В ведомстве уточнили, что рассмотрение обращения занимает до 10 рабочих дней, а итоговое решение направляют заявителю в личный кабинет на портале госуслуг.