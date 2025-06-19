Свыше 2 тысяч выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ в резервный день

Свыше 2,4 тысячи школьниуо сдали Единый государственный экзамен в четвертый день резервного периода. Выпускники проверяли свои знания по биологии, информатике и иностранным языкам.

Наибольшей популярностью среди предметов по выбору традиционно пользовалась биология — этот экзамен сдавали 975 школьников. Информатику выбрали 915 выпускников, а письменную часть по английскому языку — 563 человека. Также ученики сдавали экзамены по немецкому (12 человек), французскому (8), испанскому (3) и китайскому (16) языкам.

«Сегодняшний выбор предметов — это отражение завтрашних профессий. Биология, информатика, языки — это не просто экзамены, а стратегически важные направления, формирующие интеллектуальный и профессиональный потенциал региона», — пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Испытания проходили в 39 специально оборудованных пунктах. За ходом экзаменов очно следили 76 общественных наблюдателей, а еще 80 — онлайн из ситуационного информационного центра.

В зависимости от предмета продолжительность экзамена составляла от трех до почти четырех часов. Результаты станут известны не позднее 27 июня.