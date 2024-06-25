Свыше 2 тысяч вопросов решили в фонде «Защитники Отечества» в Одинцове

Порядка двух тысяч вопросов участников специальной операции решили в Одинцовском фонде «Защитники Отечества» с 2022 года. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с руководителем областного филиала центра поддержки, чтобы наладить сотрудничество для помощи бойцам и их семьям.

Фонд «Защитники Отечества» занимается поддержкой участников специальной военной операции и их семей. Андрей Иванов осмотрел помещения фонда и обсудил насущные вопросы с семьями бойцов. Он взял на контроль такие темы, как помощь в восстановлении утерянных документов и ремонт крыши в частном доме.

«В Одинцовском округе Центр поддержки участников специальной военной операции открылся в октябре 2022 года. На сегодняшний день он смог решить уже свыше две тысячи вопросов. Десять месяцев назад в муниципалитете начал работу социальный координатор „Защитников Отечества“. За это время при поддержке окружной администрации было решено еще около 300 вопросов», — поделился глава Одинцовского округа.

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