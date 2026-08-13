Свыше 2 тысяч участников СВО прошли реабилитацию в Подмосковье за 3 года
За три года восстановление в четырех ключевых центрах прошли уже более двух тысяч бойцов. Кроме этого, в Подмосковье действует свыше 40 различных мер поддержки участников СВО и их семей, предусмотренных народной программой «Единой России». Их финансирование обеспечено бюджетом региона.
Реабилитация входит в число самых востребованных. Закон о предоставлении бесплатной реабилитации ветеранам боевых действий был принят в 2023 году.
О специализации учреждений, новых возможностях и обратной связи от защитников рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.
По его словам, сегодня в регионе выстроена мощная сеть реабилитационных учреждений, которые закрывают самые разные потребности героев. Это четыре центра, каждый со своей специализацией.
Ключевые центры реабилитации:
- «Ясенки» — специализированные программы восстановления.
- Центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде — бесплатная реабилитация для участников СВО со всей России с нарушениями слуха или зрения. Здесь делают акцент не только на медицинскую помощь, но и на социальную реабилитацию.
- «Протэкс-центр» — протезно-ортопедическое предприятие, где не только изготавливают высокотехнологичные протезы, но и учат ими пользоваться.
- Центр «Коломенский» в Озерах — пансионат с круглосуточным уходом и постоянным проживанием.
Во время посещения центра «Ясенки» депутатам Мособлдума поступила просьба от бойцов, чтобы близкие родственники могли находиться рядом во время реабилитации. Запрос был отработан и по инициативе «Единой России» принят соответствующий закон. Сегодня уже более 100 бойцов прошли реабилитацию вместе с родными.
«Правительство Московской области совместно с Мособлдумой продолжают совершенствовать материальную базу центров. Так, например, в центре „Ясенки“ построен плавательный комплекс, открываются новые направления реабилитации», — добавил Игорь Брынцалов.
Поддержка участников СВО и их семей — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России», которая в Московской области выполнена почти на 100%. Ее положения отражены в государственных программах региона.