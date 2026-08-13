Свыше 2 тысяч участников СВО прошли реабилитацию в Подмосковье за 3 года

За три года восстановление в четырех ключевых центрах прошли уже более двух тысяч бойцов. Кроме этого, в Подмосковье действует свыше 40 различных мер поддержки участников СВО и их семей, предусмотренных народной программой «Единой России». Их финансирование обеспечено бюджетом региона.

Реабилитация входит в число самых востребованных. Закон о предоставлении бесплатной реабилитации ветеранам боевых действий был принят в 2023 году. О специализации учреждений, новых возможностях и обратной связи от защитников рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов. По его словам, сегодня в регионе выстроена мощная сеть реабилитационных учреждений, которые закрывают самые разные потребности героев. Это четыре центра, каждый со своей специализацией.

Ключевые центры реабилитации: «Ясенки» — специализированные программы восстановления.

Центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде — бесплатная реабилитация для участников СВО со всей России с нарушениями слуха или зрения. Здесь делают акцент не только на медицинскую помощь, но и на социальную реабилитацию.

«Протэкс-центр» — протезно-ортопедическое предприятие, где не только изготавливают высокотехнологичные протезы, но и учат ими пользоваться.

Центр «Коломенский» в Озерах — пансионат с круглосуточным уходом и постоянным проживанием. Во время посещения центра «Ясенки» депутатам Мособлдума поступила просьба от бойцов, чтобы близкие родственники могли находиться рядом во время реабилитации. Запрос был отработан и по инициативе «Единой России» принят соответствующий закон. Сегодня уже более 100 бойцов прошли реабилитацию вместе с родными.