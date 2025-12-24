Свыше 2 тысяч участников СВО прошли реабилитацию в Подмосковье с января

Ветераны СВО проходят реабилитацию в нескольких подмосковных центрах. С начала этого года здоровье там восстановили более 1,1 тысячи человек, рассказали в Мособлдуме.

Реабилитацию участников спецоперации стала одной из тем на выездном заседании Мособлдумы. Председатель парламента Игорь Брынцалов отметил, что это направление работы остается приоритетным.

«Как неоднократно подчеркивал президент, восстановление здоровья и возвращение к полноценной жизни наших защитников — это государственная задача высочайшего приоритета. В Московской области мы выстроили целостную систему, которая охватывает все аспекты: медицинское восстановление, психологическую поддержку и социальную адаптацию», — сказал он.

Бойцы в Подмосковье получают помощь в «Ясенках», центре имени Мещерякова, а также в «Протэкс-центре» и «Коломенском». Каждое из этих учреждений имеет уникальный профиль, благодаря чему военнослужащие получают помощь в зависимости от конкретной ситуации.

С 2023 года лечение прошли более двух тысяч человек, из которых 1,1 тысячи восстановили здоровье в этом году.

«Настоящая реабилитация — это когда человек вновь обретает уверенность в себе, видит новые перспективы и чувствует постоянную поддержку. Поэтому эта работа также ведется в тесной связке с программами трудоустройства», — отметил Брынцалов.

Он напомнил, что депутаты постоянно находятся на связи с семьями бойцов и оказывают им всю необходимую помощь.

«Что касается центров реабилитации — будем и дальше укреплять это направление, расширять возможности наших центров и внедрять передовые методики. Наша задача — чтобы каждый герой, вернувшийся с фронта, получил в Подмосковье все необходимое для нового старта», — добавил спикер.

Записаться на курс реабилитации бойцы могут через «Госуслуги».