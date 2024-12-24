Свыше 2 тысяч сухих деревьев убрали с улиц Подмосковья за год

В 2024 году коммунальные службы Московской области удаляли сухие поврежденные деревья. Больше всего работ в данном направлении провели в Королеве, Дубне и Дмитрове. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Особое внимание коммунальные службы уделяют деревьям, наклон которых превышал 45 градусов, а также сухостоям и ветвям, мешающим движению. Всего за год в Московской области ликвидировали более двух тысяч объектов.
Ведомство следило за выполнением работ, чтобы их завершили вовремя и в полном объеме.
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