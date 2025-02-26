Свыше 2 тысяч школьников посетили мастер-классы в колледжах Подмосковья

Свыше двух тысяч школьников приняли участие в проекте по профориентации. Ученики девятых классов посетили мастерские и лаборатории колледжа «Подмосковье» в Клину, Лобне и Химках.

Проект «Каникулы в колледже» познакомил школьников с мастерскими, учебными кабинетами и лабораториями учебного заведения, рассказали в Минобразования Подмосковья. Для них провели мастер-классы по сестринскому делу, парикмахерскому искусству, ремонту автомобилей, кулинарии и другим направлениям. Ребята также смогли пообщаться со старшекурсниками, которые рассказали о своих специальностях и поделились опытом.

«Участники проекта „Каникулы в колледже“ оценили его по достоинству. Несомненно, такое мероприятие станет отличным шансом для школьников сделать осознанный выбор своей будущей профессии и понять, какие возможности открывает перед ними колледж „Подмосковье“», — отметили в учебном заведении.