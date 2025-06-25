Свыше 2 тысяч рекламных объявлений сняли с деревьев в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается активная работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций в лесных массивах. Чаще всего нарушители крепят объявления на деревьях вблизи садовых товариществ и населенных пунктов, рассчитывая привлечь внимание местных жителей.

Специалисты предупреждают, что такой способ установки рекламы наносит серьезный вред растениям. Гвозди и саморезы нарушают целостность коры, открывая путь для проникновения спор грибов и вредных насекомых. Это приводит к ослаблению и болезням деревьев, делая их более уязвимыми перед вредителями.

«С начала 2025 года в подмосковных лесах демонтировали 2031 рекламную конструкцию — баннеры, плакаты и растяжки. Почти все они были закреплены на живых деревьях: прибиты гвоздями, прикручены саморезами или обмотаны проволокой», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Наиболее эффективно работали сотрудники Орехово-Зуевского филиала «Мособллеса», снявшие 621 рекламную табличку.

Нарушителям напоминают об ответственности за порчу деревьев. Штрафы за незаконное размещение рекламы в лесу могут достигать четырех тысяч рублей для граждан, 40 тысяч — для должностных лиц и 300 тысяч рублей — для организаций.