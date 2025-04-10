Свыше 2 тысяч программ ко Дню космонавтики проведут в библиотеках Подмосковья

В России 12 апреля отметят День космонавтики. Тематические мероприятия проведут более чем в двух тысячах библиотек в 56 округах Московской области.

В Московской губернской универсальной библиотеке в рамках акции «Космическое Подмосковье» школьников ждут увлекательные викторины о вселенной и внеземных исследованиях. Ребята смогут проверить свои знания о планетах, звездах и галактиках.

В центральной библиотеке Краснознаменска пройдет книжная выставка «Покорители Космоса», которая продлится до 17 апреля.

В библиотеке «Дачная» в Люберцах, в свою очередь, откроется выставка, посвященная конструктору Ивану Мещерякову. До 30 апреля посетители смогут узнать о вкладе выдающегося ученого в развитие космических технологий.

Кроме того, для всех желающих в «Умной библиотеке» в Химках проведет лекцию член Международной академии космонавтики Владислав Соловей.