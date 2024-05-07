Свыше 2 тысяч поломок устранили на детских площадках Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:05 Свыше 2 тысяч поломок устранили на детских площадках Подмосковья Администрации г.о. Балашиха

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Коммунальые службы устранили свыше 2,8 тысячи дефектов в содержании детских площадок в Подмосковье в апреле. Там заменили наполнение песочниц, поломанные детали и покрасили элементы.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, в апреле в регионе проводили масштабную работу по подготовке к теплому сезону. Внимание уделили и детским площадкам, где обновили песок в песочницах, заменили поврежденных элементы, провели ремонт и покраску.

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«В апреле специалисты устранили 2 889 дефектов в содержании детских площадок. Их выявляли инспекторы ГУСТ МО, а также помогали неравнодушные жители, сообщая о замечаниях. Большая часть недочетов связана с ремонтом бортов песочниц, обновлением резинового покрытия и заменой подвесов качелей», — сказали в ведомстве.

Так, в Раменском работы провели до дворах на улицах Удельной, Солнечногой, Горячева и других. В Краносгорске ремонт прошел на улице Железнодорожной, а также в поселке Нахабино на улице Королева.

В ГУСТ напомнили, что продлить срок службы детских площадок поможет соблюдение правил эксплуатации. Ознакомиться с ними можно на информационных стендах.

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