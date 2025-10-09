Свыше 2 тысяч онлайн-заявок на справки из военкоматов подали в Подмосковье

С начала года на региональном портале госуслуг Подмосковья подали свыше двух тысяч заявлений на выдачу справок из военкоматов. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Оформить услугу можно в разделе «Личные документы» — «Справки». Для этого необходимо авторизоваться и заполнить электронную форму.

В рамках одного заявления предоставляется возможность запросить до 25 видов справок. Они требуются для оформления пенсии, пособий и прочих льгот. Оставить заявку на получение могут действующие и бывшие военнослужащие, так и члены их семей.

Услуга бесплатна. Срок оказания — один рабочий день.