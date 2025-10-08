Свыше 2 тысяч компаний стали индустриальными партнерами колледжей Подмосковья

Система среднего профессионального образования Подмосковья продолжает развиваться, укрепляя связи с реальным сектором экономики. Количество индустриальных партнеров колледжей и техникумов региона превысило две тысячи.

Данный показатель на 50% больше, чем пять лет назад.

«Именно индустриальные партнеры помогают нам выстраивать программы обучения, которые соответствуют современным требованиям рынка труда. Они открывают студентам двери на производство, дают возможность проходить стажировки и накапливать реальный опыт. Сегодня, благодаря такому взаимодействию, в партнерские организации трудоустраиваются более 75% наших выпускников колледжей и техникумов», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В числе партнеров — ведущие компании страны: «Мираторг», аэропорты Домодедово и Шереметьево, авиационная корпорация «Рубин» и многие другие.

Благодаря взаимодействию с ними студенты получают возможность начать карьеру еще во время учебы. Так, трое учащихся Красногорского колледжа по специальности «оператор станков с ЧПУ» были трудоустроены с первого курса.

Выпускник по направлению «повар, кондитер» после участия в мастер-классах и практики получил приглашение на стажировку в сеть кофеен «Мильфей», где уже вырос до наставника для новых сотрудников.

«Студенты, проходящие обучение по целевому набору, получают не только теоретические знания, но и практический опыт работы в выбранной сфере», — пояснил директор Красногорского колледжа Сергей Демин.

Студент колледжа «Энергия», изучавший аддитивные технологии, подписал целевое соглашение с военно-промышленной корпорацией «НПО машиностроения» еще до защиты диплома. После доработки выпускного проекта под руководством инженеров его приняли на предприятие техником-конструктором.

Студенты Сергиево-Посадского колледжа, обучающиеся по целевому набору от концерна «Алмаз-Антей», с первого дня получают заработную плату и осваивают востребованную профессию на базе колледжа.