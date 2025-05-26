Свыше 2 тысяч исследований яиц провели в Подмосковье с начала года

В Подмосковье регулярно проверяют качество продукции. Сотрудники региональной Государственной ветеринарной службы с начала года осуществили свыше 2,1 тысячи исследований яиц и отобрали более полутора тысяч проб.
Специалисты оценивают цвет, запах, консистенцию продукта, определяют соотношение отдельных частей белка, проверяют состояние желтков и устанавливают наличие мелких трещин.
В Московской области сейчас работают 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, где трудятся 123 высококвалифицированных сотрудника.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона призвали приобретать продукты питания исключительно в санкционированных местах с полным комплектом документов.
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