Свыше 2 тысяч исследований яиц провели в Подмосковье с начала года

Фото: Медиасток.рф

В Подмосковье регулярно проверяют качество продукции. Сотрудники региональной Государственной ветеринарной службы с начала года осуществили свыше 2,1 тысячи исследований яиц и отобрали более полутора тысяч проб.

Специалисты оценивают цвет, запах, консистенцию продукта, определяют соотношение отдельных частей белка, проверяют состояние желтков и устанавливают наличие мелких трещин.

В Московской области сейчас работают 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, где трудятся 123 высококвалифицированных сотрудника.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона призвали приобретать продукты питания исключительно в санкционированных местах с полным комплектом документов.

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