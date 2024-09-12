Свыше 2 тысяч гектаров сельхозземель очистили от борщевика в Подмосковье с января

Борщевик уничтожили на 2,4 тысячи гектарах сельхозземель в Подмосковье с начала года. Это на 1,7 тысячи гектаров больше, чем годом ранее. Всего за пять лет сорняк ликвидировали с площади 11,1 тысячи гектаров.

Как рассказали в Минимущества Подмосковья, ежегодно в регионе проводят масштабные проверки для выявления очагов ядовитого растения. В этом году его обнаружили на 5,9 тысячи сельхозучастков. На 2,4 тысячи из них борщевик уже уничтожили.

По закону собственники, землепользователи и арендаторы такой недвижимости должны проводить мероприятия по защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорняками. При выявлении нарушений принимаются меры наказания.

В ведомстве также напомнили, что при неиспользовании земель сельхозназначения более трех лет, ее могут изъять у правообладателя по решению суда.

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