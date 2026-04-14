Свыше 2 тысяч экологических акций проведут в Подмосковье в этом году

За годы существования форума участники предложили свыше шести тысяч инициатив, которые легли в основу ежегодных резолюций.

Традиционно он объединяет представителей бизнеса, органов власти и общественных организаций, становясь пространством для профессионального диалога и обмена опытом.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья ежегодно организует более 200 мероприятий — от лекций и акций до масштабных тематических марафонов.

«Сейчас активно готовимся к проведению ярмарки экологических проектов. Уже стартовал отбор заявок на уникальные экологические проекты по пяти номинациям, который продлится до 26 апреля. Презентация проектов–победителей пройдет 5 июня в одном из городских округов, который мы раскроем позже», — рассказал Денис Савченков.

Особое внимание уделяют работе с молодежью. В минувшем году реализовали проекты «Эко-завтрак с министром» и «Доброслет» в Рузе. Они позволили школьникам и подросткам напрямую пообщаться с руководством ведомства.

К экологическому просвещению активно подключаются и муниципалитеты. Только за прошлый год участниками различных инициатив стали более 270 тысяч человек. В 2026 году планируется провести уже свыше двух тысяч мероприятий.

«Мы видим, что интерес к экологии растет с каждым годом, и наша задача — поддерживать эту вовлеченность через новые форматы и реальные дела», — заключил Денис Савченков.

Форум продлится до 15 апреля.