Свыше 2 тысяч дверей отремонтировали в подъездах домов Подмосковья с января

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В многоквартирных домах Московской области поддерживают комфортные условия для проживания собственников. С начала 2025 года в регионе отремонтировали свыше 2,3 тысячи дверей в подъезды.

Ответственность за состояние общедомового имущества несет управляющая организация. Двери в подъезды подвержены износу, так как ими регулярно пользуются, поэтому важно своевременно их чинить.

Ремонт регулярно проводят не только по заявкам жителей, но и после плановых осмотров специалистов.

Сообщать о ненадлежащем состоянии входных дверей в подъезды жители многоквартирных домов должны в свою управляющую организацию.

Кроме того, они могут оставить заявку в Единой диспетчерской службе через сайт ЕДС МО.