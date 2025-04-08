Свыше 2 тысяч дверей отремонтировали в подъездах домов Подмосковья с января
В многоквартирных домах Московской области поддерживают комфортные условия для проживания собственников. С начала 2025 года в регионе отремонтировали свыше 2,3 тысячи дверей в подъезды.
Ответственность за состояние общедомового имущества несет управляющая организация. Двери в подъезды подвержены износу, так как ими регулярно пользуются, поэтому важно своевременно их чинить.
Ремонт регулярно проводят не только по заявкам жителей, но и после плановых осмотров специалистов.
Сообщать о ненадлежащем состоянии входных дверей в подъезды жители многоквартирных домов должны в свою управляющую организацию.
Кроме того, они могут оставить заявку в Единой диспетчерской службе через сайт ЕДС МО.