Свыше 2 тысяч договоров на ТО газового оборудования заключили онлайн в Подмосковье

На портале госуслуг заключили более двух тысяч договоров на обслуживание газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Чтобы оформить договор, нужно войти на сайт через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Готовый договор появится в личном кабинете, а подписать его можно с помощью Госключа. После этого через портал можно заказать ремонт или замену газового оборудования, поверку счетчиков или возобновление подачи газа после ремонта.

Подать электронное заявление могут собственники и наниматели домов или квартир. Напомним, эксперимент по переходу на электронный документооборот в сфере обслуживания газового оборудования проходит в Подмосковье совместно с правительством России.