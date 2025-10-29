Свыше 2 тысяч детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье с января

Детям до трех лет в Подмосковье доступно лечение зубов под наркозом. Этот метод подходит юным пациентам с сердечно-сосудистыми, психоневрологическими и другими заболеваниями.

Некоторые патологии не позволяют лечить зубы под местной анестезией, поэтому врачи прибегают к общему обезболиванию.

«Сейчас такой вид лечения для маленьких пациентов доступен на базе пяти медицинских организаций Подмосковья: Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под общим наркозом прошли более 2,3 тысячи детей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед началом лечения детей обследуют профильные специалисты, которые выясняют, есть ли противопоказания для проведения процедур под наркозом.

После лечения юный пациент в течение нескольких часов находится в палате под наблюдением анестезиологов-реаниматологов.

Процедуры под общим наркозом для детей до трех лет и для тех, у кого есть соматические патологии, проводят бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление у врача.