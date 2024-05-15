Свыше 2 тысяч детей из Мытищ отдохнут в пришкольных лагерях летом | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 20:26 Свыше 2 тысяч детей из Мытищ отдохнут в пришкольных лагерях летом Медиасток.рф

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В летний период в городском округе Мытищи откроют 18 лагерей с дневным пребыванием на базе 16 общеобразовательных учреждений. Для детей доступны две лагерные смены.

Первая смена пройдет с 10 июня по 9 июля в школах № 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 29, 32, 33, 34, 35, а также Поведниковской и Марфинской школе.

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Вторая смена состоится с 15 июля по 12 августа в школах № 1, 3, 4.

В каждой смене будут работать проектные мастерские и кружки по интересам. Педагоги также проведут разнообразные и интересные мероприятия. Ожидается, что в пришкольных лагерях отдохнут более 2000 детей.

Кроме того, в округе откроют четыре частных загородных оздоровительных учреждения с круглосуточным пребыванием детей: детский лагерь «Новая Волна», лагерь «Герои», музыкальный лагерь «Let’s Play» и лагерь «Бест Френдс».

Особое внимание при организации оздоровительной кампании уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для этой категории отдых организуют в лагерях Московской области и Краснодарского края.

Также 72 подростка примут участие в летних сменах «Лагерь настоящих героев», расположенном на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Учащиеся детско-юношеского центра «Галактика» станут участниками туристско-краеведческих экспедиций, всероссийских и областных соревнований и первенств. Более 1800 воспитанников спортивных школ примут участие в спортивно-тренировочных мероприятиях.

Отметим, для удобства родителей работает областной портал, где собрана вся информация о летнем отдыхе. Здесь можно узнать стоимость путевки, изучить отзывы и информацию о льготах, посмотреть фотографии и понять, как подготовить ребенка к поездке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».