Свыше 2 тысяч человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья с июня

Фото: Акция «Проверь свое здоровье в парке» в Пестовском парке округа Балашиха / Медиасток.рф

Жители Московской области имеют уникальную возможность совместить прогулку на природе с заботой о себе. С июня в регионе успешно реализуют акцию «Проверь свое здоровье в парке», которая позволяет пройти базовую диспансеризацию в мобильных медицинских комплексах.

У многих жителей региона нет возможности в будние дни посетить поликлинику, поэтому проект пользуется особой популярностью.

«В этом году первая акция состоялась 21 и 22 июня, она прошла уже три раза. За это время свыше двух тысяч человек проверили свое здоровье на свежем воздухе», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

На проведение профилактических осмотров, в том числе в парках региона, выделили в этом году около шести миллиардов рублей.

В рамках акции можно бесплатно измерить давление, проверить зрение, сдать экспресс-анализ крови и получить консультацию специалистов. При выявлении тревожных показателей пациентов направляют в поликлинику для углубленного обследования.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты анализов будут доступны в личном кабинете в разделе «Здоровье» на сайте госуслуг.

В субботу, 12 июля, все желающие смогут посетить специалистов в 30 парках Подмосковья, среди которых:

парк «Пестовский» в Балашихе (11:00-16:00)

городской парк в Волоколамске (10:00-12:00)

парк «Апаринки» в Видном (09:00-12:00)

парк Лямина в Дмитрове (09:00-13:00)

центральный парк в Долгопрудном (10:00-14:00)

парк "Наташинские пруды» в Люберцах (10:00-13:00)

парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске (10:00-13:00)

городской парк культуры и отдыха в Ивантеевке (09:00-14:00)

парк Олега Степанова в Серпухове (09:00-13:00)

В воскресенье медики будут ждать посетителей с 10:00 до 15:00 в городском парке Каширы и с 09:00 до 13:00 в Ппарке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках.

Профилактические осмотры будут проводить в зонах отдыха Московской области до конца августа.