Свыше 2 тысяч человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья с июня
Жители Московской области имеют уникальную возможность совместить прогулку на природе с заботой о себе. С июня в регионе успешно реализуют акцию «Проверь свое здоровье в парке», которая позволяет пройти базовую диспансеризацию в мобильных медицинских комплексах.
У многих жителей региона нет возможности в будние дни посетить поликлинику, поэтому проект пользуется особой популярностью.
«В этом году первая акция состоялась 21 и 22 июня, она прошла уже три раза. За это время свыше двух тысяч человек проверили свое здоровье на свежем воздухе», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
На проведение профилактических осмотров, в том числе в парках региона, выделили в этом году около шести миллиардов рублей.
В рамках акции можно бесплатно измерить давление, проверить зрение, сдать экспресс-анализ крови и получить консультацию специалистов. При выявлении тревожных показателей пациентов направляют в поликлинику для углубленного обследования.
Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты анализов будут доступны в личном кабинете в разделе «Здоровье» на сайте госуслуг.
В субботу, 12 июля, все желающие смогут посетить специалистов в 30 парках Подмосковья, среди которых:
- парк «Пестовский» в Балашихе (11:00-16:00)
- городской парк в Волоколамске (10:00-12:00)
- парк «Апаринки» в Видном (09:00-12:00)
- парк Лямина в Дмитрове (09:00-13:00)
- центральный парк в Долгопрудном (10:00-14:00)
- парк "Наташинские пруды» в Люберцах (10:00-13:00)
- парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске (10:00-13:00)
- городской парк культуры и отдыха в Ивантеевке (09:00-14:00)
- парк Олега Степанова в Серпухове (09:00-13:00)
В воскресенье медики будут ждать посетителей с 10:00 до 15:00 в городском парке Каширы и с 09:00 до 13:00 в Ппарке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках.
Профилактические осмотры будут проводить в зонах отдыха Московской области до конца августа.