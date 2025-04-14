Свыше 2 тысяч бездомных собак стерилизовали в Подмосковье с начала года

В Московской области для регулирования численности бездомных собак действует программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». С начала года в регионе процедуру прошли 2,6 тысячи животных.

Собаку помещают в пункт временного содержания на карантин, а затем обрабатывают от паразитов, устанавливают ей чип, делают прививки, а также стерилизуют или кастрируют. Позже, если животное не агрессивное, его возвращают в прежнее место. Прошедших процедуру собак можно узнать по бирке на ухе.

Жителей Подмосковья призывают в случае обнаружения бездомных животных позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 550-65-22.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона напомнили владельцам питомцев о необходимости установки чипа.