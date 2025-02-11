Свыше 2 млрд рублей выделят в Подмосковье на жилищные субсидии в 2025 году

Жители Подмосковья, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 22% от общего дохода семьи, могут получить субсидию на ЖКУ. В этом году на эту меру поддержки выделят свыше двух миллиардов рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в прошлом году такую поддержку получили почти 110 тысяч человек.

«Свыше 70% из них воспользовались упрощенным продлением субсидии, тем самым сэкономили время и избежали лишней бумажной волокиты. На этот год мы предусмотрели в бюджете более двух миллиардов на эту поддержку», — сказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

Оформить упрощенное продление субсидии могут все получатели. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах» и дать согласие на обработку персональных данных.

Оформить поддержку можно на региональном портале.