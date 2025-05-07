Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию с начала года
Жители Подмосковья могут бесплатно проверить состояние здоровья, пройдя профилактический осмотр или диспансеризацию в одной из поликлиник. С начала 2025 года этой услугой воспользовались свыше двух миллионов человек.
Проверку здоровья жителей в Московской области проводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Ознакомиться с результатами диспансеризации пациенты могут в ходе телемедицинской консультации, что позволит сэкономить время на походе в поликлинику», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Чтобы пройти профилактический осмотр, следует обратиться в медицинское учреждение по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Записаться также можно в разделе «Здоровье» на региональном сайте госуслуг, по номеру телефона 122, через чат-бот в Telegram или инфомат в поликлинике.