Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию с начала года

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить состояние здоровья, пройдя профилактический осмотр или диспансеризацию в одной из поликлиник. С начала 2025 года этой услугой воспользовались свыше двух миллионов человек.

Проверку здоровья жителей в Московской области проводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Ознакомиться с результатами диспансеризации пациенты могут в ходе телемедицинской консультации, что позволит сэкономить время на походе в поликлинику», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы пройти профилактический осмотр, следует обратиться в медицинское учреждение по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Записаться также можно в разделе «Здоровье» на региональном сайте госуслуг, по номеру телефона 122, через чат-бот в Telegram или инфомат в поликлинике.