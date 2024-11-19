Свыше 2 млн откликов о питании в школах Подмосковья поступило в октябре

В октябре завершился первый этап голосования о качестве школьного питания в Московской области. Министерство образования региона собрало 2,3 миллиона отзывов от учеников и их родителей.

Свыше 54% родителей отметили, что их детям нравится школьное меню. Среди любимых блюд учеников — пельмени, макароны с сыром и блины, тогда как тушеная капуста, кабачковая икра и рыбные котлеты получили негативные отзывы.

«Для каждого родителя важно, какой обед был у его ребенка в школе. Наша задача, чтобы еда была не только полезная, но и вкусная. Каждый родитель может проверить и лично попробовать школьную еду, а записаться на такую проверку можно онлайн через мобильное приложение „Моя школа“», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Онлайн-формат голосования позволяет большему числу родителей выразить свое мнение, что помогает оперативно выявлять и устранять проблемы. В Подмосковье также действует проект «Родительский контроль», дающий возможность родителям лично оценить качество еды в школьных столовых.