Свыше 2 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Жители Подмосковья с наступлением теплой погоды все чаще отдают предпочтение отдыху на природе. С 24 по 30 марта в парках региона побывали свыше двух миллионов человек.

Сейчас в Подмосковье действуют 209 зон отдыха на природе, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора региона Андрея Воробьева.

Максимальное количество гостей побывало в парках в субботу, 29 марта, — свыше 450 тысяч человек. В общей сложности в выходные число посетителей составило 900 тысяч.

Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе. На втором месте оказался Центральный парк в Долгопрудном, а на третьем — в Пушкино.

«Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — пояснил заместитель председателя правительства региона — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.