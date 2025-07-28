Свыше 2 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья приняли 2,1 миллиона гостей, что на 405 тысяч больше, чем за аналогичный период 2024 года. Пик посещаемости пришелся на субботу, 26 июля, когда в зонах отдыха побывали почти 400 тысяч человек.

Абсолютным лидером стал парк «Пехорка» в Балашихе, который привлек 75 тысяч гостей. После обновления там появились спортивные площадки, контактный зоопарк, 5D-кинотеатр и инсталляции вдоль набережной.

На втором месте оказался парк Толстого в Химках, который посетили свыше 60 тысяч человек. Там расположены скейт-парк, скалодром и памп-трек.

Третью строчку занял парк Мира в Мытищах, где прогулялись 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья.

Пятерку замкнули центральный парк в Пушкинском округе и Сестрорецкий парк в Клину.