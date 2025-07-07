Свыше 2 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

В первую неделю июля парки Московской области приняли рекордное количество посетителей — свыше 2,1 миллиона человек. Гостей ждала насыщенная программа: концерты, спортивные мероприятия и многое другое.

По данным Министерства благоустройства Подмосковья, пик посещаемости пришелся на выходные. В субботу, 5 июля, в парках побывали свыше 400 тысяч человек, а за оба выходных — более 750 тысяч. В будние дни средняя посещаемость оставалась высокой — около 380 тысяч гостей ежедневно.

Абсолютным лидером недели стал парк «Пехорка» в Балашихе, где отдохнули почти 80 тысяч человек. После масштабного благоустройства там появились игровые зоны, спортивные площадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и набережная с арт-объектами.

На втором месте оказался парк Толстого в Химках, который за неделю посетили 60 тысяч гостей. Инфраструктура зоны отдыха ориентирована на активное времяпрепровождение: скейт-парк, памп-трек для экстремалов, веревочный парк и скалодром для детей, а также площадки для танцев, йоги и настольного тенниса.

Третью строчку рейтинга занял Центральный парк в Пушкинском округе, где побывали 55 тысяч человек. Его главная изюминка — амфитеатр с трибунами, где регулярно проходят концерты и культурные мероприятия. Дополнительный комфорт гостям обеспечивает система видеонаблюдения, гарантирующая безопасность.

Четвертое место разделили Парк Мира в Мытищах и парк в Коломне, каждый из которых посетили свыше 46 тысяч человек. Мытищинский парк привлекает гостей амфитеатром и фонтанной площадью, а коломенский, основанный в 1946 году, сочетает историческую атмосферу с современной инфраструктурой.