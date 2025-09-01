Свыше 2 млн человек посетили парки Подмосковья в последнюю неделю лета

За последнюю неделю лета парки Подмосковья посетили более 2,3 миллиона человек. Самый большой поток отдыхающих был в субботу, 30 августа, когда в парках одновременно находились около 477 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

Больше всего посетителей собрал обновленный парк «Пехорка» в Балашихе — его выбрали 80 тысяч человек. После реконструкции он стал современным комплексом с разнообразной инфраструктурой. На втором месте оказался Центральный парк в Долгопрудном, куда пришли 69 тысяч гостей. Жители любят это место за живописные пруды, возможность покормить уток и специальные зоны для рыбалки.

Третьим по популярности стал парк Толстого в Химках, который посетили 59 тысяч человек. Он расположен на берегу канала имени Москвы и предлагает множество развлечений — от скейт-парка и памп-трека до веревочного городка, скалодрома и площадок для йоги и танцев. Четвертое место занял парк Мира в Мытищах. Здесь есть амфитеатр и площадь с фонтаном для концертов, современные детские площадки, аттракционы и скейтпарк.

Топ-5 замкнул Центральный парк в Пушкинском округе. Он привлекает прогулочными зонами, спортивными площадками и разнообразными мероприятиями. В амфитеатре проходят концерты и фестивали, а для гостей регулярно организуют мастер-классы, занятия йогой и танцевальные тренировки.