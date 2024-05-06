Свыше 2 млн человек отдохнули в парках Подмосковья за неделю | 360°

06 мая 2024, 15:52
Свыше 2 млн человек отдохнули в парках Подмосковья за неделю
Посещаемость парков Подмосковья превысила два миллиона человек за неделю с 29 апреля по 5 мая. Это на 573 тысячи гостей больше, чем в эти же дни прошлого года.
«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
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Этому способствовали хорошая погода и длинные выходные. Самыми посещаемыми оказались парки «Пехорка» в Балашихе, «Центральный» в Пушкино, Толстого в Химках, Мира в Мытищах и Сестрорецкий в Клину.
Недавно в Дмитрове завершили первый этап благоустройства Советской площади, проходивший с 2022 года. Изменения оценил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что здесь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.
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Благоустройство
Парки
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