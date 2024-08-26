Свыше 2 миллионов тонн стекла переработали в Подмосковье за 5 лет

Система раздельного сбора отходов работает в Подмосковье с 2019 года. За это время в регионе переработали свыше двух миллионов тонн стекла.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, жители могут сдать стекло на переработку на площадках «Мегабак», а также в сети «ЭКОпунктов».

В 2021 году в регионе началось масштабное развитие сети фандоматов. Сейчас в Подмосковье около 670 таких точек. Найти коробки для сбора стекла, крышек и других отходов можно и в некоторых продуктовых магазинах.

«Бутылки или банки здесь меняют на бонусы, которые потом можно применить для получения скидок от партнеров проекта. Не стесняйтесь спрашивать у продавцов в магазине информацию о проекте. Так вы не только уточните условия акций, но и продемонстрируете, что такие боксы востребованы у населения», — добавили в министерстве.

Узнать подробнее о площадках «Мегабак» можно по ссылке.

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